Помер ув'язнений, побитий у СІЗО "торнадівцем" Холодом

Два дні тому в Лук'янівському СІЗО екс-боєць батальйону "Торнадо" Ілля Холод під час прогулянки побив свого співкамерника Матвєєва. Сьогодні стало відомо про смерть ув'язненого, побитого "торнадівцем" Холодом.

Тепер Холоду загрожує новий термін від 7-10 років. Про це повідомив прес-секретар заступника міністра юстиції Юрій Маслак, передає Цензор.НЕТ.

Що стало причиною конфлікту, поки йде слідство, не розголошують. Відомо, що Матвєєв ще не був засуджений, підозрювався за ч. 3 ст. 153 - задоволенні статевої пристрасті неприродним способом, вчиненому щодо малолітніх.

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Тепер Холоду загрожує додатковий строк від 7-10 років. Оскільки тяжкі тілесні ушкодження спричинили смерть.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Ілля Холод був засуджений до 9,5 років в'язниці.