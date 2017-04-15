Постраждалим у ДТП в Росії українцям надано медичну допомогу, загрози їхньому життю немає - МЗС

Постраждалим у ДТП в Ленінградській області (РФ) громадянам України надано медичну допомогу, загрози їхньому життю немає.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що 14 квітня внаслідок ДТП у Ленінградській області постраждало троє громадян України. Один з них госпіталізований до Ленінградської обласної клінічної лікарні з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості. Інші двоє після отримання первинної медичної допомоги залишили лікувальний заклад.

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Генконсульство України в Санкт-Петербурзі підтримує зв’язок з лікувальною установою та правоохоронними органами, що проводять розслідування у цій справі, додали в МЗС.

Як повідомлялося, аварія сталася в Тосненському районі Ленінградської області. За інформацією місцевої влади, всі постраждалі - дорожні робітники.

За попередніми даними прокуратури Ленінградської області, водій мікроавтобуса Ford Transit, в якому їхали робітники, не впорався з керуванням у зв'язку зі складними дорожніми умовами і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою "КамАЗ" з напівпричепом.

Серед постраждалих, крім трьох українців, а також громадяни Киргизії, Узбекистану і Таджикистану.