Троє українців постраждали в ДТП у Росії – ЗМІ

В результаті ДТП в Ленінградській області (Росія) постраждали троє громадян України.

Як передає РИА «Новости», аварія, в якій, за останніми даними, постраждали 17 людей, сталася в Тосненському районі у п'ятницю, 14 квітня. За інформацією місцевої влади, всі постраждалі - дорожні робітники.

У місцевій лікарні розповіли, що у важкому стані перебуває 6 осіб, ще 4 - у стані середньої тяжкості, дев'ятьох відправили на амбулаторне лікування.

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За даними медиків, серед постраждалих у результаті ДТП - троє громадян України, а також громадяни Киргизії, Узбекистану і Таджикистану.

За попередньою версією прокуратури Ленінградської області, водій мікроавтобуса Ford Transit, в якому їхали будівельники, не впорався з керуванням, в зв'язку зі складними дорожніми умовами і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою "КамАЗ" з напівпричепом.