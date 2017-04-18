Біля Вашингтона військовий вертоліт впав на полі для гольфу

Вертоліт ВПС США розбився на півдні американського штату Меріленд недалеко від Вашингтона, передає ZN.ua. Один член екіпажу загинув, ще двоє отримали травми і поранення.

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Вертоліт впав на поле для гольфу. Поранені члени екіпажу були доставлені в Мэрилендский університет травматології в Балтіморі. Зазначається, що один з потерпілих був у критичному стані, інший - у тяжкому. Причини аварії встановлюються.