Біля Вашингтона військовий вертоліт впав на полі для гольфу
05:31, 18 квітня 2017Інциденти
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Один з постраждалих - у критичному стані, інший - у тяжкому.
Вертоліт ВПС США розбився на півдні американського штату Меріленд недалеко від Вашингтона, передає ZN.ua. Один член екіпажу загинув, ще двоє отримали травми і поранення.
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Вертоліт впав на поле для гольфу. Поранені члени екіпажу були доставлені в Мэрилендский університет травматології в Балтіморі. Зазначається, що один з потерпілих був у критичному стані, інший - у тяжкому. Причини аварії встановлюються.
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