На Львівщині водій-іноземець на смерть збив пішохода. Про це повідомляє поліція області.

"Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 квітня близько 21.00 в селі Коростів, Сколівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля «ДАФ», 48-річний іноземець, на стоянці вчинив наїзд на пішохода, 67-річну жительку Стрия", - сказано у повідомленні.

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Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Раніше у Києві на Лісовому масиві легковик збив на пішохідному переході двох дівчаток.