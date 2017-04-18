До будівлі "Черкасиобленерго" прийшли озброєні люди - поліція (фото, відео)

Після тривалих перемовин приміщення ПАТ «Черкасиобленерго» звільнено від сторонніх осіб; зброя, яку вони мали при собі, вилучена. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Черкаської області.

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«Інформація про групу невідомих осіб, які перебувають в приміщенні «Черкасиобленерго» та мають при собі велику кількість вогнепальної зброї, надійшла до Черкаського відділу поліції. На місце події було негайно направлено найближчі наряди поліції, оперативних працівників та співробітників підрозділу спеціального призначення», - йдеться у повідомленні.

Як було з’ясовано на місці події, на другому поверсі приміщення знаходиться близько 30 осіб, які озброєні помповими рушницями та травматичною зброєю.

В результаті тривалих перемовин керівництва главка з даними особами, приміщення держустанови було звільнено від сторонніх осіб.

На даний час працівники поліції встановлюють підстави та мету перебування даних осіб на території товариства. Зброя, яку мали при собі вказані особи, вилучена.