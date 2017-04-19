На Чернігівщині під час навчань були поранені двоє військових

У Чернігівській області вчора, 18 квітня, у 169-му навчальному центрі Сухопутних військ Збройних сил - «Десна» - через вибух боєприпасу були травмовані двоє військових-контрактників. Про це повідомила УНІАН прес-офіцер навчального центру Олеся Гузун.

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За її інформацією, причиною поранення військових-контрактників під час навчань став вибух кулі МДЗ (куля запальна миттєвої дії).

Прес-офіцер підкреслила, що причиною травми стала недбалість чоловіка, оскільки інструктор на полігоні кілька разів попередив про небезпеку такої знахідки, і зауважив, що вона буде утилізована за правилами. Але 42-річний боєць не звернув уваги на застереження, намагаючись власними силами розібрати боєприпас. Внаслідок цього він отримав травму руки (потерпілому ампутували чотири пальці) та поранення осколком в живіт. Зараз поранений знаходиться у госпіталі.

Також подряпини на обличчі отримав ще один контрактник, який стояв поруч. Зараз він перебуває під наглядом медиків. За фактом події проводиться перевірка.