Рятувальники відновили роботи в районі аварії суховантажу "Герої Арсеналу" з українцями на борту

У Керченській протоці поновилися рятувальні роботи на місці, де напередодні зазнав аварії суховантаж «Герої Арсеналу».

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу ГУ МНС по Краснодарському краю.

«Пошуково-рятувальні роботи відновлено сьогодні о 7.00», - повідомили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що рятувальна операція на місці аварії судна в Керченській протоці в нічний час буде припинена.

Суховантаж «Герої Арсеналу» зазнав аварії в акваторії Чорного моря в ніч на 19 квітня. На його борту перебували 12 членів екіпажу, з них дев'ять українців, двоє росіян та один громадянин Грузії. До теперішнього часу один член екіпажу врятований і госпіталізований. Крім того, з води підняті тіла трьох загиблих. Ще вісім членів екіпажу вважаються зниклими безвісти.