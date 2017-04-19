На Харківщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: загинуло 4 людини, ще двоє у важкому стані
ДТП сталося на 402 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський».
Сьогодні, 19 квітня, близько 8:30 ранку маршрутка «Кременчук-Харків» потрапила в ДТП - зіткнулася з вантажівкою.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Харківській області.
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Аварія сталася на 402 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський», поблизу с. Ганнівка Коломацького району. В результаті аварії загинули 4 людини: двоє чоловіків і дві жінки. Ще двох пасажирів у важкому стані доставили в лікарню. Всього в маршрутки перебувало 13 осіб.
За кермом кременчуцької маршрутки Mercedes був 44-річний чоловік. Вантажівкою МАН керував 36-річний харківчанин.
Особи загиблих і обставини ДТП встановлюють.