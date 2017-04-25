На Житомирщині знайшли повішеним підлітка

У селі Нове Життя Малинського району Житомирської області знайшли повішеним 15-річного підлітка.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Малинському відділенні поліції, подія сталася вчора, 23 квітня.

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Попередньо, вкоротив собі віку 15-річний житель села, учень 9-го класу Нововороб’ївського навчально-виховного комплексу.

Хлопця знайшли повішеним на дереві висотою близько трьох метрів вдома на подвір’ї, за хатою.

За даними правоохоронців, при огляді тіла покійного ознак насильницької смерті не виявлено. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тіло було направлено на судово-медичну експертизу. Згідно з висновком судмедексперта, смерть юнака наступила в результаті асфіксії.

Під час слідства поліцейські розглядали декілька версій самогубства, але зупинились на одній: вкоротити собі віку молодий хлопець вирішив нібито після конфлікту з рідними. Окрім нього, у цій родині є ще двоє старших дітей та вітчим. Точну причину трагедії встановлює слідство. Школяра поховають завтра, 25 квітня.