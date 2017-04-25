У Києві невідомий влаштував стрілянину на вулиці, є поранені
23:16, 25 квітня 2017Інциденти
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Унаслідок стрілянини було поранено трьох осіб.
Постраждалі були госпіталізовані / facebook.com/KyivOperativ
У Києві на перехресті вулиць Вишгородської та Білицької стався інцидент, під час якого один з учасників дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину, повідомляє "Київ оперативний".
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Унаслідок стрілянини було поранено трьох осіб, всі рани проникаючі. Постраждалі були госпіталізовані.
"Підозрюваний зник в невідомому напрямку. Був одягнений в камуфляжну форму, на вигляд 35-40 років, при собі має травматичний пістолет", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що 25 березня у центрі Києва сталася стрілянина, поранень зазнав студент 1998 року народження.
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