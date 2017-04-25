У Києві невідомий влаштував стрілянину на вулиці, є поранені

У Києві на перехресті вулиць Вишгородської та Білицької стався інцидент, під час якого один з учасників дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину, повідомляє "Київ оперативний".

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Унаслідок стрілянини було поранено трьох осіб, всі рани проникаючі. Постраждалі були госпіталізовані.

"Підозрюваний зник в невідомому напрямку. Був одягнений в камуфляжну форму, на вигляд 35-40 років, при собі має травматичний пістолет", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що 25 березня у центрі Києва сталася стрілянина, поранень зазнав студент 1998 року народження.