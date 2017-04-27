У Харкові сталася пожежа в дев'ятиповерхівці (фото, відео)

У Харкові горіла житлова дев'ятиповерхівка. Про це повідомляє прес-служба ДержНС області.

"26 квітня надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася у дев'ятиповерховому житловому будинку за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 176. До місця виклику було направлено 3 підрозділи пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах у складі 14 рятувальників та 2 автодрабини. Під час проведення розвідки було встановлено, що у квартирі на 8-му поверсі горів балкон та домашні речі на площі 15 кв.м", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що із задимленої зони рятувальники евакуювали на свіже повітря 2 людей, котрі не постраждали. О 22:07 пожежа була локалізована, о 22:16 – ліквідована. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Раніше в Одесі сталася пожежа на ринку "Північний".