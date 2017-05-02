На Донеччині у двох чоловіків вилучили 22 гранати та 18 запалів - Аброськін

У Кураховому Донецької області, у понеділок, 1 травня, завдяки спільній роботі поліції Донеччини, СБУ та військової комендатури під час спецоперації у двох чоловіків знайшли 22 гранати.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції, начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні в Курахове завдяки спільній роботі поліції Донеччини, СБУ та військової комендатури в ході спецоперації затримані двоє чоловіків. У одного з них вилучений шприц з наркотиками, а при огляді їх місць проживання виявлені 13 гранат РГД-5, 4 гранати Ф-1, 5 гранат ВОГ, 18 запалів", – написав він.

За його словами, наразі обставини встановлюються. На місці працюють вибухотехніки.