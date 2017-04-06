Поліція заарештувала 20-річного харків'янина, який організував нарколабораторію (фото, відео)

Припинили незаконну діяльність 20-річного молодика працівники Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області разом зі співробітниками слідчого управління.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшук у помешканні підозрюваного.

В одному з приміщень було виявлено спеціально обладнане місце для вирощування та виготовлення нарковмісних рослин, наркотичних засобів і галюциногенних речовин.

Під час обшуку виявлені 25 рослин коноплі різного розміру, що вирощувались в горщиках для квітів, близько 80 грамів рослинної речовини в сухому, частково подрібненому стані, 14 контейнерів з речовиною рослинного походження, схожою на галюциногенні гриби, загальною вагою близько 600 грамів.

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Також у приміщенні знаходились електронні ваги, скляні колби, два саморобні пристрої, ємкість для вживання канабісу шляхом паління, сито з залишками рослинної речовини, лупу, фітолампи, комп’ютерний блок живлення зі світодіодами, вентилятор.

Вилучені речовини направлені на експертизу.

Встановлено, що молодчик через мережу Інтернет налагодив канал постачання з КНР до Харкова інгредієнтів для вирощування та виготовлення в домашніх умовах за допомогою спеціального обладнання наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вирішується питання про відкриття додаткових кримінальних проваджень за ст. 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням), ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.