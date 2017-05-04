У Києві невідомий обстріляв автобус (фото)

У Києві невідомий здійснив декілька пострілів попередньо з пневматичної зброї по вікнах автобуса №69. Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

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На перехресті вулиці сім'ї Сосніних та бульвара Кольцова невідома особа здійснила декілька пострілів попередньо з пневматичної зброї по вікнах маршрутного автобусу №69 (марки МАЗ).

В автобусі було побито п'ять вікон, потерпілих немає. Невідомий злочинець втік з місця події.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня поблизу міста Дрогобич Львівської област невідомий відкрив вогонь по рейсовому автобусу.