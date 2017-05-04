У Києві викрили шахраїв, які ошукали громадян на 1,5 мільйона гривень у фейкових валютних обмінниках

Столичними правоохоронцями викрито та затримано двоє осіб, які створили злочинну групу, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян при проведенні операцій з обміну валюти.

Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

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«Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники злочинної групи орендували на території Києва приміщення, які облаштовували нібито під пункти обміну валюти. У подальшому на популярних інтернет-сайтах розміщували оголошення про здійснення валютних операцій за вигідним курсом. При цьому зловмисники підшуковували лише тих клієнтів, які мали намір обміняти значні суми коштів, від 10 тисяч доларів США і більше», - йдеться в повідомленні.

Під час обміну валют касир, отримавши від клієнта кошти, блокував двері пункту обміну валют на магнітний замок та виходив з приміщення через інший вихід.

На даний час органами досудового розслідування встановлено причетність учасників злочинної групи до вчинення 17 епізодів шахрайського заволодіння коштами громадян на суму майже 1,5 млн грн.

В рамках досудового розслідування слідчими столичного главку поліції спільно з Управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції у м. Києві проведено упізнання вказаних осіб потерпілими, а також обшуки за місцем їхнього проживання.

За результатами слідчих дій двоє фігурантів злочинної групи затримані. Їм оголошено підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

На даний час одному з підозрюваних вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, стосовно іншого готується клопотання до суду щодо обрання аналогічного запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Інші особи, які також причетні до вчинення вказаних злочинів, встановлюються.