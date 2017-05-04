Поляк намагався незаконно вивезти з України раритетні газети "Das Reich"

Львівські митники сьогодні, 4 травня, у пункті пропуску «Краковець – Корчова» (Львівська область) під час митного контролю виявили раритетні друковані видання 1942-1943 років випуску, які громадянин Польщі намагався незаконно вивезти з України.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області, у пункт пропуску на виїзд з України смугою спрощеного митного контролю прибув легковий автомобіль під керуванням громадянина Польщі. Під час огляду транспортного засобу у працівників митниці виникла підозра про наявність товарів, прихованих від митного контролю. Автомобіль скерували у місце для огляду транспортних засобів. Там під час спільного митно-прикордонного контролю у багажному відділенні було виявлено німецькі газети «Das Reich» 1942-1943 років видання.

Згідно зі ст. 197 Митного кодексу України у випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. Зокрема, для пропуску необхідно мати свідоцтво на право вивезення культурних цінностей, якого водій не надав. Отже, громадянин намагався перемістити через митний кордон товари без дозвільних документів, чим порушив вимоги Митного кодексу України.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Газети вилучено. Їхню кількість та історичну цінність встановлять експерти.

Справу про порушення митних правил скерують до суду.