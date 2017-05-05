На Київщині правоохоронці виявили у чоловіка понад 1 кг нідерландських психотропів
У 23-річного уродженця Київської області вилучили понад 1 кг наркотичних речовин.
Сьогодні, 5 травня, співробітниками прокуратури Київської області спільно з СБУ перекрито міжнародний канал надходження особливо небезпечних психотропних речовин з Нідерландів.
Читайте такожНа Одещині затримали родину наркодилерів (фото, відео)
Як повідомила прес-служба обласної прокуратури, під час отримання поштою партії вказаних речовин правоохоронними органами затримано 23-річного уродженця Київської області, у якого під час проведення огляду виявлено та вилучено понад 1 кг наркотичних речовин.
На даний час триває огляд місця події, проводяться розшукові заходи.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманій особі та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 305 (контрабанда особливо небезпечних психотропних речовин) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 8 до 10 років з конфіскацією майна.