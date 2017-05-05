У Запоріжжі посадили двох диверсантів за спробу теракту на Придніпровській залізниці

Жовтневим районним судом міста Запоріжжя винесено вирок двом учасникам диверсійної групи, які планували теракт на Придніпровської залізниці.

Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

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Слідством встановлено, що двоє диверсантів прибули до Запоріжжя за вказівкою російських кураторів.

"Оперативники спецслужби затримали терористів у лютому 2015 року під час закладання вибухівки на залізничній колії, яка проходить центром Запоріжжя. За висновками експертів наїзд потягу на заряд призвів би до сходження составу з колії", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку тимчасового місця проживання диверсантів співробітники СБУ вилучили три тротилові шашки, дві гранати РГН із запалами, план-схему залізничної колії, на якій планувався теракт, карти автомобільних та залізничних доріг Запоріжжя.

Вироком суду диверсантів визнано винними у скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 258-3, 263, 28, 15, 113 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 10 та 11 років.