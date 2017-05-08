У Києві тролейбус з пасажирами збив бетонний стовп (фото)

У понеділок, 8 травня, біля станції метро "Дорогожичі" у Києві тролейбус врізався в стовп. Про це повідомляють "Ведомости Україна".

Очевидці повідомляють, що лобове скло тролейбуса не підлягає відновленню. Удар припав також на бічну частину в районі середніх дверей.

За щасливим випадком ніхто не постраждав.

В коментарях кияни дивуються: як це могло статися.

«Або гав ловив, або талони продавав, відпустивши кермо, але не виключено, що проблема керма і гальм», - припустив очевидець Федір Преображенський.

"У мене сьогодні другий день народження", — підписала фото в instagram пасажирка транспортного засобу Ірина Загородня і додала, що водія після ДТП швидше за все звільнять.