У Києві тролейбус з пасажирами збив бетонний стовп (фото)
17:22, 08 травня 2017Інциденти
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Очевидці повідомляють, що лобове скло тролейбуса не підлягає відновленню. Удар припав також на бічну частину в районі середніх дверей.
Лобове скло тролейбуса не підлягає відновленню / фото vedomosti-ua
У понеділок, 8 травня, біля станції метро "Дорогожичі" у Києві тролейбус врізався в стовп. Про це повідомляють "Ведомости Україна".
Очевидці повідомляють, що лобове скло тролейбуса не підлягає відновленню. Удар припав також на бічну частину в районі середніх дверей.
За щасливим випадком ніхто не постраждав.
В коментарях кияни дивуються: як це могло статися.
«Або гав ловив, або талони продавав, відпустивши кермо, але не виключено, що проблема керма і гальм», - припустив очевидець Федір Преображенський.
"У мене сьогодні другий день народження", — підписала фото в instagram пасажирка транспортного засобу Ірина Загородня і додала, що водія після ДТП швидше за все звільнять.
Удар припав також на бічну частину в районі середніх дверей / фото vedomosti-ua
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