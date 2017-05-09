Жахлива ДТП на Київщині: авто розлетілось на частини, загинуло троє людей (фото)
Водій автомобіля «Honda» на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.
Сьогодні вранці у місті Богуслав Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинуло троє осіб – водій та двоє пасажирів.
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Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.
У поліції зазначили, що загиблі 22--річного та 34-річного віку, усі жителі села Луки, Таращанського району, Київської області.
Встановлено, що водій автомобіля «Honda» на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють свідків та причини аварії. Триває досудове розслідування.