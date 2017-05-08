На Львівщині водій автомобіля збив 48-річну жінку та втік

Водій автомобіля 7 травня поблизу Миколаєва Львівської області здійснив наїзд на 48-річну жінку та втік з місця пригоди, покинувши її на дорозі. Про це повідомила прес-служба ГУ НП у Львівській області.

"В Миколаївське відділення поліції 7 травня о 22.09 надійшло повідомлення про те, що при виїзді з райцентру на узбіччі дороги виявлено жінку із травмами, характерними для дорожньо-транспортної пригоди. Потерпіла, 48-річна жителька району, госпіталізована в реанімаційневідділення лікарні з діагнозом: відкрита черепно-мозкова травма", - сказано у повідомленні.

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Правоохоронці встановлюють особу водія та транспортний засіб, яким він керував.

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