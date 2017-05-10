Зламана рука й розбиті голови: у Миколаєві націоналісти та бійці АТО побилися з "афганцями" (фото)

У середу, 10 травня, в Миколаєві члени націоналістичних партій ВО "Свобода", "Національний корпус", а також учасники АТО в офісі Миколаївської обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів і запасу побилися з воїнами-інтернаціоналістами.

Наразі на місці події перебувають співробітники патрульної поліції, спецроти поліції (колишній "Беркут") заступник начальника Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Олександр Селіверстов, передає Преступности.НЕТ.

За наявною інформацією, у керівника обласної організації воїнів-інтернаціоналістів Юрія Солов'я розбита голова. На місце події прибули медики, які пройшли всередину будівлі. Більше нікого туди поліція не пускає.

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Унаслідок зіткнень є постраждалі з обох сторін. За інформацією видання Новости-N, у Солов'я розбита голова, ще у деяких синці та садна.

Водночас, за інформацією Преступности.НЕТ, постраждали два учасники АТО: в одного зламана рука, у другого - розбита голова.

У коментарі виданню представник "Нацкорпусу" Денис Янтар розповів, що бійку спровокували самі "афганці".

У підсумку Юрія Солов'я під охороною спецназівців вивели з будівлі і посадили в карету швидкої медичної допомоги.

Напередодні, 9 травня, між учасниками АТО й воїнами-інтернаціоналістами сталася бійка поруч з меморіалом Героям-ольшанцам.

Причиною конфлікту став червоно-чорний прапор, з яким один з учасників АТО зайшов в колону до воїнів-інтернаціоналістів. Його спробували виштовхати і почали бити. Крім того, на відео зафіксовано, як Юрій Соловей вдарив рукою в обличчя учасника АТО Артема Щоглу, після чого ще завдав удару ногою по ньому, коли той присів.