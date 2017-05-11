ДТП у Дніпрі: "швидка" з вагітною жінкою не доїхала кілометр до лікарні Мечникова (відео)

П'ять осіб постраждали. Серед них - водії легковика та швидкої, фельдшер, пацієнтка і чоловік, який її супроводжував. У всіх них легкі тілесні ушкодження.

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Вагітну 22-річну військову везли з Донецької області в обласну лікарню Мечникова. Аварія сталася в кілометрі від місця призначення.