ДТП у Дніпрі: "швидка" з вагітною жінкою не доїхала кілометр до лікарні Мечникова (відео)

13:45, 11 травня 2017
Інциденти
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У Дніпрі в результаті ДТП перекинулася "швидка" з вагітною жінкою.

У Дніпрі в результаті ДТП перекинулася "швидка" з вагітною жінкою /

П'ять осіб постраждали. Серед них - водії легковика та швидкої, фельдшер, пацієнтка і чоловік, який її супроводжував. У всіх них легкі тілесні ушкодження.

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Вагітну 22-річну військову везли з Донецької області в обласну лікарню Мечникова. Аварія сталася в кілометрі від місця призначення.

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Теги: #ДТП в Дніпрі