В Києві обікрали журналіста, який приїхав на Євробачення

У центрі Києва оперативники затримали сумчанина, який обікрав іноземного журналіста, котрий приїхав на "Євробачення". Ввечері чоловік відпочивав у ресторані і не помітив, як викрали його сумку із гаманцем, грішми та службовими посвідченнями. Про це повідомили у поліції Києва.

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43-річний представник іноземного ЗМІ звернувся до чергової частини Шевченківського управління поліції через те, що у нього викрали сумку з особистими речима. Оперативники виявили та затримали 35-річного мешканця міста Суми, раніше судимого за крадіжку, у центрі столиці. В нього вилучили речові докази.

"Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, за яке загрожує покарання до трьох років позбавлення волі", - повідомили у поліції.