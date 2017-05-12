У Києві кримчанин намагався відібрати у працівника посольства Іспанії елітну квартиру

У Києві правоохоронцями викрито кримчанина, який незаконно заволодів паркомісцем та елітною квартирою, в якій проживає працівник Посольства Королівства Іспанії в Україні.

Про це повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

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«57-річний житель Криму за допомогою комп’ютерної техніки виготовив та роздрукував постанову судді Окружного адміністративного суду міста Києва, яка задовольняла адміністративний позов чоловіка та скасовувала рішення про державну реєстрацію квартири та місця для паркування, розташованих на вул. Хорива та вартістю понад 5 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

Зловмисник, використовуючи вказану постанову та інші документи, що були видані державними органами, перереєстрував на себе право власності на вказане нерухоме майно.

Дії чоловіка кваліфіковані за ч.1, 4 ст. 358 (підроблення документів та їх використання) та ч.4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

За результатами досудового розслідування зловмиснику повідомлено про підозру.

Слідство триває.