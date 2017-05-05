Кіберполіція затримала групу шахраїв, якою керував в’язень колонії в "ЛНР"

Правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання, «роботу» якого скеровував в’язень однієї із колоній на непідконтрольній Україні території Луганської області.

Як повідомила прес-служба Національної поліції, зловмисники за схемою «ваш родич у поліції» виманювали у громадян гроші. Для отримання цих грошей шахраї використовували банківські картки.

Оперативники встановили, що організатор угруповання зараз відбуває покарання на тимчасово окупованій території у виправній колонії Луганської області. До його обов’язків входила координація усієї діяльності групи: він організував call-центр у виправній колонії, який телефонував потерпілим. Також цей зловмисник розподіляв гроші і давав вказівки на заволодіння шахрайським способом банківськими картками громадян. Саме з цих карток в подальшому його подільник знімав грошові кошти потерпілих.

Ще одна учасниця групи за допомогою системи інтернет-банкінгу «Ощад 24/7» «переприв’язувала» до свого мобільного телефону банківські картки громадян. Після цього вона знімала грошові кошти потерпілих та через термінал «Приватбанку» зараховувала їх на банківські рахунки.

Четвертий учасник групи заволодівав шахрайським шляхом банківськими картками, а також скуповував банківські картки «Ощадбанку», які в подальшому використовувались в злочинній діяльності.

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Поліція провела одночасно 10 санкціонованих обшуків на території Харківської та Полтавської областей.

Під час проведення обшуків поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні термінали, понад 70 сім-карт різних операторів, 42 картки «Ощадбанку» та «Приватбанку», на які постраждалі переказували грошові кошти, а також понад 400 чеків із банкоматів з підтвердженням успішного зняття грошових коштів. Крім того, поліцейські виявили чорнові записи з номерами карт та пін-кодами до них і так звану «чорну» бухгалтерію.

За сприяння Придніпровського управління кіберполіції накладено арешт на 17 банківських рахунків, відкритих в «Приватбанку». На них заблоковано грошові кошти в сумі приблизно 1 млн грн, одержані злочинним шляхом. Крім того, накладено арешти на 48 банківських карт, емітованих «Ощадбанком».

Усі виконавці злочинного угруповання затримані у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Їх підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Департамент кіберполіції звертається до усіх громадян, які стали жертвами шахрайських дій вказаної злочинної групи, або яким відомі додаткові факти чи інформація про діяльність шахраїв, та просить вказану інформацію надавати на адресу Департаменту кіберполіції або ж на номер телефону гарячої лінії +38068-150-96-01.