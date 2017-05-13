Трагедія в Івано-Франківській області: у пожежі загинула жінка й двоє трирічних дітей

09:30, 13 травня 2017
Інциденти
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На місці пожежі виявлено тіла трьох осіб.

Унаслідок пожежі загинули маленькі діти / фото УНІАН

В Івано-Франківській області внаслідок пожежі загинуло троє осіб, серед яких дві трирічні дитини.

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Як повідомляє прес-служба Держслужби за надзвичайних ситуацій, у с. Березівка Тисменицького району ввечері 12 травня у приватному житловому будинку виникла пожежа, на місці якої виявлено тіла трьох загиблих осіб (з них 2 дитини 2014 р.н.).

Причина пожежі встановлюється.

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Теги: #пожежа#смерть дітей