Трагедія в Івано-Франківській області: у пожежі загинула жінка й двоє трирічних дітей

В Івано-Франківській області внаслідок пожежі загинуло троє осіб, серед яких дві трирічні дитини.

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Як повідомляє прес-служба Держслужби за надзвичайних ситуацій, у с. Березівка Тисменицького району ввечері 12 травня у приватному житловому будинку виникла пожежа, на місці якої виявлено тіла трьох загиблих осіб (з них 2 дитини 2014 р.н.).

Причина пожежі встановлюється.