На Львівщині в ДТП потрапили три автомобілі

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 травня близько дев’ятої ранку на автодорозі Київ – Чоп в селі Козьова, Сколівського району. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 24-річний житель Сколівського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із зустрічним рейсовим автобусом “БАЗ” сполученням Верхнячка – Львів під керуванням 53-річного мешканця одного з сіл Миколаївського району, після чого зіткнувся з автомобілем «Опель Омега», за кермом якого перебував 29-річний житель Вінницької області.

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Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій «Фольксвагена» та троє його пасажирів: 19-річна дівчина і два чоловіка, віком 24 та 18 років, усі мешканці Сколівського району.

На момент зіткнення в автобусі пасажирів не було.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.