У центрі Києва дівчина заблокувала рух, припаркувавши своє авто по центру дороги
14:42, 15 травня 2017Інциденти
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Автомобіль з держномером 010 BP припаркований посеред вулиці Володимирської.
За словами свідків, за кермом авто перебувала дівчина / фото Київ Оперативний
У центрі Києва на вулиці Володимирській навпроти червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка дівчина припаркувала автомобіль по центру дороги і пішла.
Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
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"За словами свідків, дівчина просто припаркувала своє авто Hyundai, держномер 010 BP, по центру дороги і пішла", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що на місці знаходяться співробітники патрульної поліції, які очікують евакуатор або власника.
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