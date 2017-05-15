У центрі Києва дівчина заблокувала рух, припаркувавши своє авто по центру дороги

У центрі Києва на вулиці Володимирській навпроти червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка дівчина припаркувала автомобіль по центру дороги і пішла.

Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

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"За словами свідків, дівчина просто припаркувала своє авто Hyundai, держномер 010 BP, по центру дороги і пішла", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на місці знаходяться співробітники патрульної поліції, які очікують евакуатор або власника.