Стрілянина у Вільшанах: для патрулювання вулиць вивели спецназ

09:47, 18 травня 2017
Інциденти
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Вулиці патрулюють бійці батальйону особливого призначення, а на під'їздах до селища виставлені кордони з числа груп швидкого реагування патрульної поліції.

На під'їздах до селища виставлені кордони з числа груп швидкого реагування патрульної поліції / Фото УНІАН

У селищі Вільшани, де раніше сталася бійка зі стріляниною, в результаті якої загинула одна людина і троє отримали поранення, ввели спецназ. Про це в ефірі "112 Україна" повідомила речник поліції Харківській області Олена Баранник.

"Дійсно, патрулюють, в тому числі і бійці батальйону особливого призначення, на під'їздах до селища виставлені кордони з числа груп швидкого реагування патрульної поліції. Всього задіяно понад півсотні правоохоронців", - повідомила речник поліції.

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За її словами, ситуація на місці під контролем.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області в результаті бійки із застосуванням зброї між жителями селища Вільшани загинула одна людина, вогнепальні поранення отримали ще троє людей. Інцидент стався між групою громадян на грунті тривалого побутового непорозуміння.

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Теги: #стрілянина у Вільшанах#спецназ у Вільшанах#стрілянина у Харківськії області