Опубліковано відео бійки у Київраді
18:55, 18 травня 2017Інциденти
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У Київраді сьогодні сталася бійка.
У Київраді група осіб намагалася потрапити у сесійну залу й влаштувала бійку із працівниками поліції охорони, які несли там службу.
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Внаслідок цього двоє правоохоронців постраждали, ще у трьох – пошкоджений одяг. Крім того, до поліції доставили сімох чоловіків.
На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала подію. Через інцидент відкрито дві кримінальні провадження.
Як повідомляв УНІАН, 18 травня у Київраді активісти побилися з правоохоронцями.
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