Опубліковано відео бійки у Київраді

У Київраді група осіб намагалася потрапити у сесійну залу й влаштувала бійку із працівниками поліції охорони, які несли там службу.

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Внаслідок цього двоє правоохоронців постраждали, ще у трьох – пошкоджений одяг. Крім того, до поліції доставили сімох чоловіків.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала подію. Через інцидент відкрито дві кримінальні провадження.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня у Київраді активісти побилися з правоохоронцями.