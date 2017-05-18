У Київраді активісти побилися з правоохоронцями, затримано сімох чоловіків

Сьогодні під час засідання група осіб намагалася потрапити у сесійну залу, а відтак влаштувала штовханину із працівниками поліції охорони, які несли там службу. Внаслідок цього двоє правоохоронців отримали тілесні ушкодження, ще у трьох – пошкоджений формений одяг, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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У результаті до Шевченківського управління поліції для з’ясування обставин доставили сімох чоловіків.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала подію. Відомості внесені до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень та розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування, в ході якого буде надана правова оцінка діям кожного учасника.