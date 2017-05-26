У Чернігові літак впав на подвір’я місцевого мешканця, є загиблий - ЗМІ (фото)

16:38, 26 травня 2017
Інциденти
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На місці працюють рятувальники та поліція.

Пілот літака загинув / фото ЧЕline

У Чернігові розбився літак. Повітряне судно впало на подвір’я одного із місцевих мешканців по вул. Ящука у мікрорайоні Півці, передає місцеве видання «ЧЕline».

Внаслідок падіння літака, загинув пілот. На місці працюють рятувальники та поліція.

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