Розстріл байкера в Києві: суд арештував підозрюваного

Суд постановив взяти під варту чоловіка, який застрелив байкера у Києві 24 травня. Про це керівник прес-служби прокуратури Києва Надія Максимець написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Дарницький райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури N2 та обрав підозрюваному у вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Йому оголошено про підозру за ч.1 ст.115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України", - написала Максимець.

Вона додала, що наразі триває досудове розслідування, у ході якого будуть встановлені всі обставини скоєного злочину.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 24 травня на Харківському шосе у столиці чоловік із автомобіля здійснив кілька пострілів у мотоцикліста і зник з місця скоєння злочину. Байкер отримав поранення, проїхав кілька метрів і впав. Згодом в автомобілі швидкої допомоги він помер.

26 травня чоловік, який смертельно поранив байкера, добровільно прийшов до поліції. Підозрюваний заявив, що застрелив мотоцикліста в результаті конфлікту на дорозі.