Розстріл байкера в Києві: поліція підозрює віце-чемпіона світу із сумо (фото)

У вбивстві мотоцикліста в Києві поліція підозрює віце-чемпіона світу із боротьби сумо Дмитра Слепченка. Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на свої джерела.

У місті оголошено план-перехоплення. За уточненими даними, правоохоронці шукають автомобіль Seat Leon білого кольору.

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Як повідомляла поліція, 24 травня в Києві на Харківському шосе під час руху розстріляли мотоцикліста. Правоохоронці встановили, що потерпілий їхав на мотоциклі, під час руху в нього кілька разів вистрілили з автомобіля. Байкер проїхав кілька метрів і впав.

На місце події викликали "швидку допомогу", але потерпілий помер від отриманих вогнепальних поранень.

Як зазначає видання dtp.kiev.ua, у скоєнні злочину підозрюється Дмитро Слепченко 1987 року народження.