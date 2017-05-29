СБУ викрила мережу магазинів техніки, у якій телевізори "перепрошивали" під заборонені російські канали
Правоохоронці зʼясували, що таке програмне забезпечення розробили українські ІТ.
Співробітники Служби безпеки України припинили розповсюдження на території країни програмного забезпечення для перегляду заборонених телеканалів. Про це інформує прес-центр СБУ.
Харківські оперативники встановили, що менеджмент однієї з мереж побутової техніки встановлював додаткове програмне забезпечення на SMART-телевізори.
"За додаткову плату покупцям пропонували "перепрошити" телевізор, щоб отримати можливість вільно переглядати телевізійні пропагандистські канали країни-агресора, заборонені Національною Радою з питань телебачення і радіомовлення України через загрозу національній безпеці. Вартість такої послуги становила 1900 гривень", - повідомили в СБУ.
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Правоохоронці зʼясували, що таке програмне забезпечення розробили українські ІТ-спеціалісти, які також займалися адмініструванням інтернет-ресурсів для технічної підтримки трансляції заборонених каналів.
За інформацією СБУ, хостинг здійснювала одна з найбільших в Україні провайдерських компаній.
Спецслужба провела обшуки у магазинах торговельної мережі в Харкові та за місцями мешкання фігурантів справи.
"Правоохоронці виявили бухгалтерську та іншу документацію, яка доводить реалізацію нелегального програмного забезпечення", - додали в СБУ.
Також, як зазначається, доступ до серверів у Києві був заблокований.
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Кримінальне провадження здійснюється за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України). Вирішується питання щодо кваліфікації дій зловмисників за іншими статтями.
"Співробітники спецслужби також здійснюють перевірку можливої причетності менеджменту торговельної мережі до ухилення від сплати податків та приховування реальних фінансово-економічних і облікових процесів фірми від державних контролюючих органів", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, більшість російських телеканалів були заборонені ще в 2014 році під час активної фази агресії РФ проти України.