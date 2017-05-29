СБУ викрила мережу магазинів техніки, у якій телевізори "перепрошивали" під заборонені російські канали

Співробітники Служби безпеки України припинили розповсюдження на території країни програмного забезпечення для перегляду заборонених телеканалів. Про це інформує прес-центр СБУ.

Харківські оперативники встановили, що менеджмент однієї з мереж побутової техніки встановлював додаткове програмне забезпечення на SMART-телевізори.

"За додаткову плату покупцям пропонували "перепрошити" телевізор, щоб отримати можливість вільно переглядати телевізійні пропагандистські канали країни-агресора, заборонені Національною Радою з питань телебачення і радіомовлення України через загрозу національній безпеці. Вартість такої послуги становила 1900 гривень", - повідомили в СБУ.

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Правоохоронці зʼясували, що таке програмне забезпечення розробили українські ІТ-спеціалісти, які також займалися адмініструванням інтернет-ресурсів для технічної підтримки трансляції заборонених каналів.

За інформацією СБУ, хостинг здійснювала одна з найбільших в Україні провайдерських компаній.

Спецслужба провела обшуки у магазинах торговельної мережі в Харкові та за місцями мешкання фігурантів справи.

"Правоохоронці виявили бухгалтерську та іншу документацію, яка доводить реалізацію нелегального програмного забезпечення", - додали в СБУ.

Також, як зазначається, доступ до серверів у Києві був заблокований.

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Кримінальне провадження здійснюється за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України). Вирішується питання щодо кваліфікації дій зловмисників за іншими статтями.

"Співробітники спецслужби також здійснюють перевірку можливої причетності менеджменту торговельної мережі до ухилення від сплати податків та приховування реальних фінансово-економічних і облікових процесів фірми від державних контролюючих органів", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, більшість російських телеканалів були заборонені ще в 2014 році під час активної фази агресії РФ проти України.