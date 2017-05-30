Опубліковані фото з місця гучного вбивства на Позняках

Опубліковані фото, зроблені кореспондентом ТСН на місці вбивства чоловіка на Позняках у Києві.

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Як повідомлялося, на вулиці Михайла Гришка невідомий із автомобіля "Ауді" червоного кольору зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав у напрямку проспекту Петра Григоренка.

За попередніми даними, від пострілу в спину поранений помер. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи, поліція ввела план "Перехоплення".

Як повідомляв УНІАН, загиблий - киянин, 1968 р.н. При огляді тіла судмедексперт виявив чотири поранення. За даними ЗМІ, це колишній директор ДП "Укрспирт".