Опубліковані фото з місця гучного вбивства на Позняках
11:20, 30 травня 2017Інциденти
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На фото видно тіло чоловіка, його убивця досі на свободі.
На Позяках у стилі 90-х убили чоловіка / Фото tsn.ua
Опубліковані фото, зроблені кореспондентом ТСН на місці вбивства чоловіка на Позняках у Києві.
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Як повідомлялося, на вулиці Михайла Гришка невідомий із автомобіля "Ауді" червоного кольору зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав у напрямку проспекту Петра Григоренка.
За попередніми даними, від пострілу в спину поранений помер. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи, поліція ввела план "Перехоплення".
Як повідомляв УНІАН, загиблий - киянин, 1968 р.н. При огляді тіла судмедексперт виявив чотири поранення. За даними ЗМІ, це колишній директор ДП "Укрспирт".
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