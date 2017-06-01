У Дніпропетровській області злочинець з сокирою двічі пограбував одну і ту ж заправку

У Марганці правоохоронці затримали зловмисника, який, озброївшись сокирою, двічі пограбував автозаправку.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Дніпропетровській області.

Так, на перше пограбування чоловік зважився наприкінці квітня, проте тоді правоохоронцям не вдалося його затримати. Надівши маску і рукавички, озброївшись сокирою, чоловік розбив вікно в будівлі АЗС і проник всередину приміщення. Погрожуючи операторам станції сокирою, він забрав з каси 1290 гривень, а також жіночу сумку з телефоном і грошима в сумі 6 тисяч гривень, після чого втік з награбованим.

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Через місяць зловмисник вирішив повторити свій «подвиг». Грабіжник знову відвідав ту ж АЗС. Він знову надів маску і рукавички, взяв сокиру, але на цей раз розбив скло у вхідних дверях, потім їх відкрив і увійшов в приміщення. Діяв чоловік за тим же сценарієм. Знову погрожував сокирою і забрав з каси 1152 гривні і телефон оператора АЗС.

Правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника та затримати його вже через добу після другого пограбування. Ним виявився місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою йому оголошено про підозру у ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4-х до 6 років. Грабіжникові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.