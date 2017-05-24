У центрі Києва зловмисник зі зброєю пограбував банк (фото)

У Печерському районі Києва зловмисник зі зброєю пограбував банк. Про це повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Києві Оксана Блищик на своїй сторінці у Facebook.

«Здійснивши кілька пострілів у стелю, зловмисник забрав 285 гривень. На місці працюють правоохоронці», - написала вона.

За словами Блищик, повідомлення про невідомого зі зброєю у банківському відділенні на вул. Івана Кудрі у чергову частину поліції Києва надійшло о 16:45. Інформація надав диспетчер приватної охорони.

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Відомості про подію зареєстровані. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Внаслідок пограбування ніхто не постраждав.

Прикмети зловмисника передані всім патрульним та оперативним співробітникам. Тривають оперативно-розшукові заходи.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Миколаєва біля банку стався потужний вибух.