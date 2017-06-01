Поліція розглядає патріотичну позицію Осмаєва і Окуєвої як основну версію замаху на них

20:31, 01 червня 2017
Інциденти
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За фактом замаху на вбивство двох і більше осіб розпочато кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Чоловік, який назвався іноземним журналістом, завчасно домовився із подружжям про зустріч / фото Артем Шевченко, Facebook

Правоохоронці розглядають як основну версію вчинення замаху на екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва  та його дружину, екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву, патріотичну позицію подружжя.

Про це йдеться в повідомленні Відділу комунікації поліції Києва.

Правоохоронці зазначають, що за фактом замаху на вбивство двох і більше осіб розпочато кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, 1 червня о 16.49 у Києві на вулиці Кирилівській сталася перестрілка. Постраждалим в результаті стрілянини виявився росіянин Адам Осмаєв, якого звинувачували у замаху на президента РФ Володимира Путіна.

Попередньо з’ясовано, що чоловік, який назвався іноземним журналістом, завчасно домовився із подружжям про зустріч. Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав із коробки пістолет Глок і вистрілив у груди Адаму Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрілка.

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Теги: #Стрілянина на Подолі в Києві#Адам Осмаєв#Аміна Окуєва