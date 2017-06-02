Зброя рятує життя тих, у кого вона є

Завдяки випадку з Аміною Окуєвою та її чоловіком українці наочно переконалися, що можна протистояти й озброєному злочинцю. Та якщо ми опинимося в аналогічній ситуації, але без зброї, жодні навички вправного використання нею не допоможуть. Сьогодні українські громадяни не мають права на короткоствольну нарізну вогнепальну зброю, за допомогою якої можуть здійснити свій власний самозахист. На жаль, це є правилом у нас.

У Аміни Окуєвої була з собою нагородна зброя, і цей випадок зруйнував абсолютно всі міфи і блюзнірські висловлювання про небезпеку володіння зброєю, які нав’язує суспільству Міністерство внутрішніх справ та деякі афілійовані з ним народні депутати. Всі ці «розповіді» перетворилися на мотлох чотирма пострілами, які здійснила пані Окуєва. Виявилося, що навіть озброєному злочинцю можна протистояти, виявилося, що жінка може вправно застосовувати зброю, виявилося, що тільки зброя врятувала життя.

У Аміни Окуєвої була з собою нагородна зброя, і цей випадок зруйнував абсолютно всі міфи і блюзнірські висловлювання про небезпеку володіння зброєю, які нав’язує суспільству Міністерство внутрішніх справ та деякі афілійовані з ним народні депутати

І, зверніть увагу, як зараз усі старанно обходять цю тему — всі намагаються коментувати, що «героїчна Аміна продемонструвала вправні навички володіння зброєю». Але «продемонструйте» ті самі «навички» в тій самій ситуації без зброї! Вам це не вдасться. І це — ключовий елемент. Хочу нагадати, що Аміну готували українські інструктори, які так само можуть готувати будь-якого майбутнього власника зброї. Це не є складним процесом — він зрозумілий, сталий і впорядкований та має свої алгоритми і свою методу. Це так само, як і водити автомобіль, — нічого складного немає. Але якби у неї не було пістолета, було б два трупи.

Ось так зброя рятує життя, але життя тих, у кого вона є.

Чому українські громадяни досі не мають права на збройний захист? Чому це право регулюється такими схемами, як нагороди (нагородна зброя, - УНІАН)? Так, у випадку з Аміною Окуєвою така нагорода дійсно знайшла свого героя. Ця жінка дійсно демонструвала неабияку сміливість, і її нагорода цілком виправдана. Але ж є купа випадків, коли люди ні за що отримують зброю у нагороду. Всім без винятку політикам із пістолетами не соромно сьогодні? Не соромно за свої слова про володіння зброєю?

Насправді у наших політиків уже давно є розуміння того, що суспільство має право на збройний захист. Просто корупційні схеми, бажання утримати в своїх руках «монополію на насильство» затьмарює їм очі, і вони не хочуть позбутися цього. Це ж так зручно: видавати зброю тільки собі, а всім іншим — зась! Це продовження «совкової традиції»: вони вирішують, хто буде захищатися, а хто — ні.

Зараз зруйновані всі міфи, які антизброярське лобі силових структур старанно нав’язувало українському суспільству

Адже якщо кожен громадянин може захищати себе самостійно, то у нас одразу підвищиться рівень громадської безпеки. Відповідно, ми тоді зможемо поставити питання — а чи не забагато у нас працівників МВС, чи, може, бюджет отримує занадто велике навантаження, може, ми скоротимо витрати на них, зате громадяни матимуть право захищати себе самостійно, так само, як вони самі дбають про те, що вони будуть їсти і чим сплачувати за комунальні послуги...

Зараз зруйновані всі міфи, які антизброярське лобі силових структур старанно нав’язувало українському суспільству. І стало очевидним, що зі зброєю людина може захисти себе. Всі інші — позбавлені такої можливості, і їх просто вбивають. Нагадаю, що наш законопроект про цивільну зброю і боєприпаси № 1135-1 вже понад два роки знаходиться у Верховній Раді без розгляду. Якщо ця історія не підштовхне законотворців, тих, хто вважає себе владою (бо насправді влада — це народ), до ухвалення необхідних законів, ситуація тільки погіршиться. Адже після інциденту з Окуєвою попит на нелегальну зброю суттєво зріс, бо люди зрозуміли, що захищатися їм доведеться абсолютно самостійно, поліція або спецслужби в такому випадку нікого не захистять.

Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї