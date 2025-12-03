Роксолана Підласа впевнена, що бюджет 2026 буде переглядатися наступного року.

Верховна Рада розгляне питання підвищення зарплат військовим у 2026 році після забезпечення фінансування дефіциту державного бюджету.

Про це повідомила під час виступу з трибуни парламенту очільниця парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Вона впевнена, що депутати у 2026 році переглядатимуть головний фінансовий документ країни. Ймовірність цього депутатка оцінила у 99%.

"Коли ми забезпечимо фінансування дефіциту бюджету, а це 45,5 мільярда доларів наразі, то зможемо говорити про збільшення видатків на оборону. Ми однозначно будемо вносити зміни до державного бюджету в наступному році, я в цьому впевнена на 99%, і ми будемо розглядати питання збільшення видатків як на закупівлю зброї й дронів, так і на підвищення зарплат військовослужбовців", – сказала Підласа.

Мінімальна зарплата у війську наразі становить трохи більше 20 тисяч гривень. Його не переглядали з лютого 2023 року, коли була скасована надбавка у 30 тисяч гривень для тилових військовослужбовців.

Бюджет 2026 та зовнішнє фінансування

3 грудня Верховна Рада схвалила проєкт бюджету на 2026 рік. Згідно з документом, видатки на сектор безпеки і оборони складуть 2,8 трлн гривень або 27% від ВВП.

3 грудня, перед засіданням парламенту, бюджетний комітет рекомендував Раді прийняти в цілому законопроєкт про державний бюджет на 2026 рік. У фінальній версії документу вдалося, зокрема, підвищити мінімальні зарплати вчителів.

Втім міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у парламенті дав зрозуміти, що державні видатки України наступного року будуть залежати від результатів перемовин з нашими партнерами стосовно розміру фінансування.

Євросоюз пропонує покрити дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки – це 90 мільярдів євро. Решту, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн забезпечать міжнародні партнери.

