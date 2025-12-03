Бельгія відхилила нову пропозицію Єврокомісії.

Комісар Європеського Союзу з питань економіки Валдіс Домбровскіс закликав європейських партнерів надати Україні фінансову підтримку, що дозволить зміцнити власну безпеку країн-членів блоку.

Як пише The Guardian, Домбровскіс заявив, що "ми стоїмо на роздоріжжі" і ЄС "повинен діяти зараз", щоб "надати Україні цю життєво важливу допомогу".

"Надаючи Україні цю підтримку, ми одночасно зміцнюємо нашу власну безпеку. Відмова від допомоги, необхідної Україні для продовження боротьби за виживання, матиме високу ціну – не лише для України, а й для безпеки та свободи всього нашого континенту", – цитує його видання.

Відео дня

Домбровскіс також наголосив, що все, що партнери сьогодні пропонують, "юридично надійне та повністю відповідає законам ЄС і міжнародному праву", вказуючи на "міцну систему, яка спирається на існуючі гарантії". Він підкреслив, що "ці захисні механізми покриють малоймовірний випадок" юридичного позову проти Бельгії або ЄС.

При цьому сама Бельгія відхилила нову юридичну пропозицію Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для забезпечення кредиту Україні, пише Bloomberg. Брюссель побоюється юридичних наслідків для країни, оскільки більшість коштів зберігається у Euroclear у Брюсселі.

"Неприпустимо використовувати ці гроші та залишати нас самих із ризиком", – заявив бельгійський міністр закордонних справ Максим Прево.

Останні заяви Бельгії можуть спонукати чиновників ретельніше розглянути інші варіанти фінансування. Єврокомісія також запропонувала , щоб країни надали Україні мільярдні гранти, або щоб блок колективно взяв на себе спільний борг для забезпечення позики. Проте жоден з варіантів не є широко популярним серед країн-членів.

Допомога Україні від ЄС – останні новини

Євросоюз пропонує покрити дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки – це 90 мільярдів євро, а решту забезпечать міжнародні партнери. Як заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, ЄС хоче допомогти українцям "озброїти їх засобами для самозахисту та вести мирні переговори з позиції сили".

Виконавча влада ЄС пропонує юридичне рішення, яке дозволить уникнути необхідності Бельгії виплачувати мільярди євро у разі, якщо Угорщина накладе вето на продовження санкцій проти Москви. Комісія хоче вдатися до пункту у статті 122 договору ЄС, який дозволяє урядам вирішувати "в дусі солідарності між державами-членами щодо заходів, що відповідають економічній ситуації".

Вас також можуть зацікавити новини: