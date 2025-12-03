До кінця року, Україні будуть доставлене озброєння за програмою PURL на 5 млрд, зазначив Марк Рютте.

"Плану Б" на випадок провалу переговорів між Росією та Україною та відмови США постачати Україні озброєння у НАТО немає. Про це, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Я не думаю, що нам варто думати про план Б. Тому що США дуже послідовно підтримують Україну, як і всі союзники по НАТО. США заявили нам, що вони хочуть постачати Україні необхідну зброю, як летальну, так і нелетальну. Але ми очікуємо, що європейці і канадці активізуються, коли справа дійде до оплати", - сказав Рютте.

Він додав, що йдеться про програму "PURL", за якою США постачає Україні необхідну зброю. Зокрема це системи ППО Patriot та ракети PAC-3 до них.

Відео дня

"І все інше спорядження та військову техніку, необхідні для того, щоб залишатися максимально сильними в цій боротьбі, оплачуваній європейськими і канадськими союзниками. І це велика програма, яка почалася в липні. Я думаю, що до кінця року в Україну будуть доставлені ці критично важливі матеріали на суму в 5 мільярдів", - додав Рютте.

Допомога Україні: важливі новини

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує надати Україні 90 мільярдів євро протягом наступних двох років, покривши таким чином дві третини фінансових потреб Києва. Решту, за словами посадовиці, Україні забезпечать міжнародні партнери.

Водночас раніше Politico повідомляло, що Європейська комісія планує надати Україні кредит в розмірі 165 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Більша частина цих коштів, а саме 140 мільярдів євро, знаходяться в депозитарії Euroclear у Бельгії.

