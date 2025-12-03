Наразі тривають консультації у керівника української делегації з Великою Британією, Німеччиною, Францією.

Спецпосланець США Стів Віткофф мав розмову з головою української делегації та секретарем РНБО Рустемом Умєровим після зустрічі в Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на полях засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів.

"Був контакт керівника української делегації з паном Віткоффом. Оскільки це телефонічний контакт, з міркувань безпеки важко уявити, щоб обговорювалися деталі цієї зустрічі. Це процес чутливий", - сказав він.

За його словами, наразі тривають консультації у керівника української делегації з відповідниками з країн E-3 - це Велика Британія, Німеччина, Франція.

"Для подальшої координації наших зусиль та оцінки досягнутого прогресу. А ми дійсно маємо прогрес від Женеви, потім Маямі, це дійсно досягнутий прогрес у мирному процесі. Тому що ми зараз відштовхуємося від документу з 20 пунктів, який був напрацьований у Женеві", - сказав Сибіга.

Він підкреслив, що американська делегація почула українську, і документ далі розвивається. Очільник МЗС розповів:

"Так, є найбільш чутливі питання, які взято в дужки, які залишено на розгляд лідерів. Що повідомили представники американської делегації, що за їхньою оцінкою розмови в Москві для мирного процесу мали позитивне значення, це їхня оцінка. І запросили українську делегацію для продовження розмов з США найближчим часом".

Чи хоче Путін закінчити війну - думка Сибіги

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Сибіга підкреслив, що російський диктатор другий день поспіль робить заяви, які свідчать про те, що він не планує закінчувати війну.

Він додав, що Україна повністю підтримує всі зусилля, які можуть принести справедливий мир в Україні.

За словами очільника МЗС, команди України та США разом з європейськими партнерами "багато працювали" і "досягли важливого прогресу".

