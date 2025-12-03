Плани ЄС щодо відмови від російського газу не вимагають одностайності усіх держав-членів.

Угорщина оскаржуватиме у вищому суді Європейського Союзу рішення про поступове припинення імпорту російського газу до Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто, передає Reuters.

Він зазначив, що ухвалене рішення порушує установчі документи Євросоюзу.

"Прийняти і виконати це рішення Брюсселя для Угорщини неможливо", – заявив Сійярто

Угорський міністр додав, що обговорив це питання з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо і домовився про координацію дій.

Зі свого боку Фіцо заявив, що його країна має підстави йти до суду через рішення про відмову ЄС від російського газу. При цьому він дав зрозуміти, що все буде залежати від того, як Єврокомісія виконає гарантії стосовно запобігання можливому дефіциту газу або стрибкам цін на нього, надані Словаччині цього року.

"Ми маємо достатні юридичні підстави для розгляду можливості подання позову. Ми домовилися, що незабаром представимо, в якій мірі Європейська комісія виконала свої зобов'язання перед нами", - заявив словацький прем’єр.

Втім видання звертає увагу, що плани щодо відмови від енергетичних ресурсів вимагають лише підтримки більшості держав-членів, що не залишає Угорщині та Словаччині можливості накласти вето.

Відмова ЄС від російського газу - останні новини

У червні 2025 року Єврокомісія представила план поступової відмови від імпорту російського газу. Згідно з документом, імпорт російського газу мав бути припинений до кінця 2027 року.

Після тривалих перемовин та дискусій країни-члени блоку домовилися прискорити це рішення. 3 грудня стало відомо, що країни-члени ЄС досягли угоди про припинення імпорту скрапленого газу з РФ до кінця 2026 року, тобто на рік раніше ніж пропонувала Єврокомісія.

До цього країни-члени блоку схвалили 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачав відмову Євросоюзу від російського скрапленого газу до кінця 2027 року.

