Вчора зі слідчого ізолятора під домашній арешт випустили батька Руслана Магамедрасулова.

Суд звільнив з-під варти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого СБУ затримало у справі щодо незаконного ведення бізнесу в Росії. Про це повідомляє "Суспільне".

У виданні зазначили, що вчора, 2 грудня, із СІЗО під домашній арешт випустили батька Руслана Магамедрасулова - Сентябра. Журналісти додали, що Магамедрасулових підозрюють у незаконному бізнесі з РФ та намірі продавати технічну коноплю до Дагестану.

"Провадження, за словами Магамедрасулова-молодшого, пов’язане із операцією "Мідас". Руслан - один із детективів НАБУ, які документували зловживання, що призвели до викриття корупції", - сказано у повідомленні.

Затримання Руслана Магамедрасулова - що варто знати

Як повідомляв УНІАН ще в липні поточного року, розслідування, яке проводило СБУ, встановило, що Руслан Магамедрасулов виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Дагестану.

"За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координував діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагав своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ", - заявляли тоді в СБУ.

