Стубб вважає, що Росія навряд чи прийме оновлений "мирний план".

Президент Фінляднії Александр Стубб заявив, що будь-яка угода про завершення війни в Україні навряд чи відповідатиме всім умовам справедливого миру. Таку думку він висловив в інтерв'ю фінському каналу MTV Uutiset.

"Реальність така, що ми, фіни, також повинні підготуватися до моменту, коли мир буде досягнуто, і що всі умови для справедливого миру, про які ми так багато говорили протягом останніх чотирьох років, навряд чи будуть виконані", - сказав Стубб.

Президент Фінляднії запевнив, що Європа працює над збереженням незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Тим не менш, він упевнений, що "мир може бути хорошим, поганим або якимось компромісом".

Також Стубб додав, що його розчарував початковий 28-пунктний "мирний план" США, оприлюднений у листопаді. Він висловив скептицизм з приводу того, що Росія прийме оновлені умови цієї угоди.

Зустріч Росії та США не допомогла наблизити мир в Україні

Раніше The Wall Street Journal писало, що п'ятигодинна зустріч президента Росії Володимира Путіна з посланниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Кремлі завершилася без досягнення угоди про припинення війни. У виданні підкреслили, що ця зустріч не прибрала головний "камінь спотикання" мирних переговорів.

Ба більше, радник глави РФ Юрій Ушаков, який був присутній на зустрічі, заявив, що територіальне питання є одним із найважливіших для Москви, але сторонам поки що не вдалося досягти компромісу.

