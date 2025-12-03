Птах заплутався у риболовних сітках і був знерухомлений.

Співробітники Нижньодністровського національного природного парку (Одеська область) врятували арктичного птаха гагару, який заплутався у риболовних сітках та був приречений.

Як повідомили у нацпарку, під час патрулювання акваторією у районі стрілки Дністра та протоки Глибокий Турунчук інспектор та технік-лаборант наукового відділу установи помітили на кромці води нерухомого птаха. Він не реагував на човен та не робив жодної спроби відлетіти.

"Це була чорношия гагара (Gavia arctica) – рідкісний гість наших широт. Вид, що гніздиться далеко на півночі Європи та Азії, а на Дністер потрапляє під час міграцій або зимівлі", - розповіли дослідники.

Зазначається, що гагари – унікальні птахи, представники невеликого давнього ряду гагароподібних, що нараховує лише п’ять сучасних видів у всьому світі. Вони чудові пірнальники, але незграбні на суші, а з землі не здатні злетіти зовсім.

"Зблизька стало зрозуміло, що птах нерухомий не через втому: тіло та лапи були повністю обплутані рибальським шнуром, у пащі застряг рибальський гачок, який проколов тканини біля дзьоба. Гагара не могла ні літати, ні пірнати, а значить – приречена на загибель без сторонньої допомоги", - наголосили у нацпарку.

Однак гагарі пощастило. За допомогою ножа співробітники нацпарку обережно звільнили птаха від шнура та гачка. Вони зазначають, що це була ювелірна робота, адже будь-який зайвий рух міг завдати шкоди або спричинити шок у тварини.

"Щойно гагара торкнулася води – сталося те, що в природоохоронній роботі називають "моментом надії". Вона миттєво пірнула, пройшла під водою близько 20 метрів, з’явилася на поверхні та впевнено попливла до гирла", - йдеться в повідомленні установи.

Спеціалісти додають, що чорношия гагара – індикатор чистих водойм. Її поява в Нижньому Дністрі – доказ того, що регіон залишається важливим шляхом міграцій птахів із Півночі. Проте її травмування – нагадування про інше: покинуті рибальські снасті – одна з найнебезпечніших загроз для водоплавних птахів. Гачки та шнури не розкладаються роками та утворюють пастки, у які потрапляють не лише гагари, а й чирки, крижні, норці, видри, навіть риби та черепахи.

Людей просять не залишати снасті у водоймі, бо кожен метр нитки у воді – це потенційна загибель живої істоти, а також закликають повідомляти про поранених або підозріло нерухомих птахів.

"Нижній Дністер – місце, де зустрічаються континенти і долі. Гагари долають тисячі кілометрів – від льодовитих широт до чорноморського узбережжя. І саме тут, у місці зустрічі річки та моря, вони залежать від того, наскільки людська діяльність буде відповідальною", - акцентують у нацпарку.

Літня посуха у Нижньодністровському нацпарку

Через зміну клімату, яка спровокувала посуху цьогоріч влітку, територія Нижньодністровського національного природного парку, відома своїм біорізноманіттям, пройшла справжнє випробування на виживання.

За словами співробітників нацпарку, цього літа Дністровські плавні нагадували не зелене море з очерету й води, а виснажену землю, що тріскає під ногами.

Науковці підкреслили, що Нижній Дністер завжди був серцем біорізноманіття. Тут гніздяться чаплі, баклани, мешкають видри, нереститься риба, ростуть водяні лілії й латаття. Однак це літо стало випробуванням навіть для найстійкіших видів.

